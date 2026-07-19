La Familia Real, en la final del Mundial: "Será un gran espectáculo, solo queda ganar"

La Familia Real al completo, el rey Felipe VI y la reina Letizia, con la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, reconocieron los nervios y la emoción previa a la final del Mundial que presenciarán en Nueva Jersey entre España y Argentina, confiando que "será un gran espectáculo" y que "caiga" del lado español.

"Nervios, pero también con confianza porque esta selección vuelva a enamorar como lo hicieron sus mayores en el 2010. Vamos a ver una final espectacular entre dos países hermanos, y con dos increíbles selecciones. Será un gran espectáculo y confiemos que caiga de nuestro lado", dijo Felipe VI en una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, instantes antes de que empiece este domingo el partido en el Estadio MetLife.

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Por su parte, la reina Letizia deseó que todo el país se pueda fundir en la "misma alegría". "Estamos emocionados, como está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está jugando nuestra selección. Solo queda ganar y, como he leído esta mañana, que todos juntos podamos reconocernos en esa misma alegría", afirmó.

La Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía reconocieron vivir la final "con mucha ilusión", y también con "mucha alegría" por poder presenciar "juntos" una cita muy señalada para el deporte nacional, en busca la selección española masculina de un segundo título de campeones del mundo 16 años después.

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