Nico Williams: "Es una locura, un año de mierda y ahora poder ser campeón del mundo"

El delantero de la selección española Nico Williams se mostró feliz por la conquista este domingo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "una locura" en lo personal para él tras haber pasado por "un año de mierda".

"Un año de mierda, la verdad, y ahora poder ser campeón del mundo... Buah, es una locura", señaló Nico Williams, que fue protagonista en el gol de Ferran Torres con una asistencia de cabeza que remachó el valenciano y que bromeó con que ya se podía retirar de la selección.

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El extremo del Athletic Club, que salió en la segunda parte por Álex Baena, recalcó que "no fue falta" la jugada en la que marcó y fue anulada por una acción previa de Mikel Merino con Nicolás Otamendi, y también confesó que iba "muy acelerado" en una ocasión clara ya con 1-0 y donde no acertó ni a disparar ni a pasar a Lamine Yamal.

"La verdad es que, después de hacer el autopase, se me han apagado las luces porque estaba reventado, se me han apagado las luces porque está reventado", se sinceró el futbolista internacional