Los fans de Bad Bunny en Milán recibirán un reembolso completo por el concierto anulado

Roma, 19 jul (EFE).- Los asistentes al concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán (norte) que anoche tuvo que ser anulado y evacuado por un fuerte temporal recibirán un reembolso completo de sus entradas, según han informado este domingo sus organizadores.

La promotora Live Nation Italia ha informado en un comunicado de que "lamentablemente" la cita no será reprogramada a pesar de "haber realizado todos los esfuerzos posibles" para ello.

"La seguridad de todos los asistentes ha sido siempre nuestra máxima prioridad. Les agradecemos su paciencia, comprensión y colaboración durante la evacuación y les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas", añade la promotora.

Asimismo, confirma que "todos los titulares de entradas recibirán un reembolso completo" de las mismas, es decir, tanto de su importe como de los gastos de gestión.

La pasada noche un violento temporal de lluvia, granizo y truenos obligó a evacuar a las cerca de 80.000 personas presentes en el segundo y último concierto de Bad Bunny en Milán, única ciudad italiana incluida en el tour mundial 'Debí tirar más fotos'.

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El recital había sido organizado en el Hipódromo SNAI La Maura, en la periferia de la ciudad, pero tuvo que ser primero suspendido temporalmente y después anulado definitivamente por la tormenta.

Muchos de los presentes publicaron vídeos en sus redes sociales en los que se ven escenas de caos, gente corriendo bajo la lluvia y entre el barro y estaciones de metro abarrotadas de personas.

Algunos asistentes tuvieron que ser atendidos por contusiones por el granizo, según los medios locales. EFE