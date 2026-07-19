María José Campanario se despide de Jesulín para afrontar su mayor reto: "Voy un poco a la aventura"

Después de sorprender con su participación en 'El Desafío', donde hizo frente a las exigentes pruebas del programa sin ocultar los problemas derivados de la fibromialgia que padece desde hace años, María José Campanario vuelve a ponerse a prueba. La odontóloga es una de las participantes de la segunda temporada de 'Hasta el fin del mundo', el reality de aventuras de RTVE presentado por Paula Vázquez, en el que recorrerá durante más de dos meses una exigente ruta por Asia junto a la actriz y presentadora Belinda Washington.

A punto de poner rumbo a esta nueva experiencia, Campanario se ha despedido de su familia en el aeropuerto acompañada por Jesulín de Ubrique, que no quiso faltar en un momento tan especial. "Se queda mi familia en buenas manos", aseguró con una sonrisa, dejando claro que afronta este reto con ilusión pese a la distancia que la separará de los suyos.

PUBLICIDAD

La mujer del torero reconoció que afronta el viaje "un poco a la aventura" y con ganas de disfrutar de todo lo que le depare el recorrido. "Voy a lo que me encuentre y a lo que me regale este viaje", confesó, muy ilusionada por compartir esta experiencia con Belinda Washington, de quien destacó que es "una persona maravillosa" y con la que está convencida de que se lo pasará "muy bien".

Aunque admitió que echará de menos a su familia, reveló que tanto Jesulín como sus hijos la han animado a vivir la aventura al máximo. "Que disfrute mucho y que capture todo en la retina, que ellos van a estar bien", explicó sobre los consejos que ha recibido antes de emprender el viaje.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos que más expectación genera es cómo responderá físicamente a un desafío de estas características. Sin esconder las limitaciones que le provoca la fibromialgia, María José deja claro que quiere afrontar el reto con naturalidad y contribuir a dar visibilidad a la enfermedad. "Hay que dar visibilidad siempre para que se investigue más y para que las personas que la padecen tengan un poquito mejor calidad de vida. Hay que intentarlo", afirma, mostrando una actitud positiva ante lo que está por venir.

Durante su encuentro con la prensa también tuvo unas palabras para su hija Julia, conocida como Juls, asegurando que atraviesa una etapa muy feliz. "Eso es lo que yo quiero", expresó con orgullo, convencida de que conseguirá todo lo que se proponga.

PUBLICIDAD

Antes de marcharse, Campanario quiso lanzar un mensaje a los espectadores que seguirán su aventura en RTVE: "Ojalá se diviertan mucho viéndonos y disfruten de todo lo que es Asia y de sus gentes. Nos verán sufrir, nos verán reír, nos verán llorar... pero espero que lo pasemos bien", adelantó, dejando entrever que el viaje estará cargado de emociones.