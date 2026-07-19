Las elecciones en Santo Tomé transcurren con normalidad pese a algunas protestas aisladas

Nairobi, 19 jul (EFE).- La jornada electoral de las elecciones presidenciales en Santo Tomé y Príncipe transcurre este domingo con normalidad generalizada tanto en el archipiélago como en la diáspora, a pesar de la suspensión de la votación en dos localidades debido a protestas vecinales, informaron fuentes oficiales.

Un total de 142.674 electores están convocados a las urnas en esta cita clave para la estabilidad democrática del país. Los cuatro candidatos que compiten por la jefatura del Estado ya han ejercido su derecho al voto, incluido el actual presidente y aspirante a la reelección, Carlos Vila Nova, quien concurre como independiente.

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Vila Nova, que votó en el centro de la capital acompañado de su esposa, defendió la "elevada cultura democrática" del país y criticó los intentos de boicot registrados en algunas zonas, según recogen medios locales.

“No votar es estar de acuerdo con lo que los otros quieren”, declaró el mandatario tras insistir en que impedir el sufragio no es la vía para resolver las problemáticas locales.

La normalidad del proceso solo se vio alterada en la comunidad de Messias Alves, distrito de Cantagalo (sureste), donde una mesa con 390 electores inscritos no abrió debido a una protesta en la que se exige agua potable y mejores accesos.

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Asimismo, otra mesa con 95 votantes en el Ilhéu das Rolas (sur) permaneció cerrada por reclamos de mayor atención institucional.

Entre el resto de los aspirantes, el abogado y candidato independiente Miques João Bonfim animó a acudir a las urnas al margen del descontento social, mientras que el diputado Nito d'Abreu, de la formación Acción Democrática Independiente (ADI), pidió combatir la abstención y abogó por que "quien pierda acepte y quien venza respete al derrotado".

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Por su parte, el jurista y exvicepresidente de la Asamblea Nacional Eugénio Tiny se mostró partidario de un "giro definitivo" para abrir un nuevo horizonte político.

El resultado final de los comicios dependerá en gran medida de los distritos de Água Grande —que alberga a la capital y cuenta con 45.623 electores— y de Mé-Zóchi en la periferia —con 30.543—, los dos principales feudos electorales del país.

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El cierre de los colegios está previsto para las 17:00 hora local (17:00 GMT), con la expectativa de alcanzar una participación elevada que evite una segunda vuelta.

El proceso electoral cuenta con un amplio seguimiento internacional, ya que la Unión Africana (UA) designó al expresidente de Mozambique Filipe Nyusi al frente de su misión de observación, mientras que la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) desplegó quince observadores liderados por el exministro de Exteriores angoleño João Bernardo de Miranda.

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Por su parte, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), el eurodiputado Sérgio Humberto, informó en un comunicado que sus 30 observadores constataron un ambiente "tranquilo, pacífico y ordenado" tras supervisar 42 mesas de votación.

Aunque la misión detectó un "ligero retraso" en la apertura de las doce primeras mesas vigiladas a primera hora, Humberto destacó una "afluencia creciente de electores" y confirmó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes. EFE