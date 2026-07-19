Liga, sin el técnico Nunes, vuelve a perder y Barcelona es segundo tras gol de Benedetto

Guayaquil (Ecuador), 18 jul (EFE).- Liga de Quito, que desde el jueves se quedó sin el técnico brasileño Tiago Nunes por malos resultados, perdió este sábado por 0-1 ante Leones del Norte, mientras que Barcelona venció por 1-0 a Libertad y quedó, por el momento, segundo en la tabla de posiciones en Ecuador.

El Barcelona aprovechó el gol del argentino Darío Benedetto para vencer a Libertad, pero todavía continúa sin convencer a sus fanáticos, que siguen reclamando por el discreto nivel de juego del popular cuadro guayaquileño, aunque el equipo quedó en el segundo lugar, con 34 puntos, 12 menos que el líder, el Independiente del Valle.

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En el Barcelona participaron desde el comienzo del partido el centrocampista paraguayo Sergio Díaz y el atacante panameño Tomás Rodríguez, recientemente contratados en reemplazó del argentino Milton Céliz y del uruguayo Sergio Núñez.

Por su parte, Liga de Quito continuó sin levantar su nivel de juego en el partido de este sábado al mando del técnico interino, el ecuatoriano Patricio Hurtado, y perdió tras el gol del leonino, el argentino Mauro Luque, en la última acción del primer tiempo, por lo que engranó cuatro partidos sin triunfos.

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El Rey de Copas, como también se le dice a Liga, pudo recibir una goleada pero los atacantes de Leones del Norte, que milita por primera ocasión en la primera división local, desperdiciaron sendas ocasiones de gol y así continúa sexto, con 28 unidades, en tanto que Leones del Norte es octavo con 27 enteros.

Por su parte, la Universidad Católica volvió a ganar, en esta ocasión por 0-2 a domicilio de Deportivo Cuenca y alcanzó el tercer puesto, con 32 puntos, gracias al doblete del atacante uruguayo Mauricio Alonso.

La vigésima fecha continuará este domingo con los partidos Técnico Universitario-Aucas, Guayaquil City-Manta, Independiente del Valle-Emelec, y concluirá el lunes con el enfrentamiento entre Mushuc Runa y Orense. EFE