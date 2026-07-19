Arrestados en EEUU los hermanos Tate tras una nueva imputación en Reino Unido por abuso sexual y violación

Los 'influencer' británicos Andrew y Tristan Tate han sido arrestados este pasado sábado en Miami (Estados Unidos) después de que la Fiscalía de Reino Unido imputara una vez más a los dos hermanos con 38 cargos adicionales de índole sexual, entre ellos los de violación, tráfico, asalto y ofensas relacionadas con imágenes infantiles de carácter indecente así como pornografía extrema tras las declaraciones de cuatro nuevas víctimas.

La Fiscalía, en un comunicado, ha explicado que los nuevos cargos, que se suman a los 21 cargos ya existentes, están relacionados con presuntos delitos cometidos entre julio de 2010 y agosto de 2017. Los cargos previos estaban relacionados con otras tres presuntas víctimas y se refieren a acusaciones que supuestamente tuvieron lugar entre 2012 y 2016.

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Andrew Tate, de 39 años, ha sido imputado con siete cargos adicionales de violación, tres cargos de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres cargos de agresión con lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos relacionados con imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema.

Tristan Tate, de 38 años, ha sido imputado por un cargo de agresión sexual, dos cargos de violación y tres cargos de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual.

Tras su arresto en Estados Unidos, la Fiscalía solicitará la extradición en relación con los 21 cargos originales y los cargos adicionales que se han decidido procesar.