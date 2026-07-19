Agencias

Ataque ruso con misiles deja al menos un muerto en Kiev

Guardar
Google icon

Berlín, 19 jul (EFE).- Un ataque ruso con misiles contra Kiev durante la noche dejó al menos una persona muerta y al menos siete heridos y, según el alcalde, Vitali Klitschko, citado por la agencia Ukrinform, produjo daños e incendios en diversas zonas de la ciudad.

Seis de los heridos han tenido que ser hospitalizados y el otro fue atendido de manera ambulatoria.

Según la Fuerza Aérea ucraniana los rusos lanzaron contra Kiev y las cercanías cerca de dos docenas de misiles.

El ataque afectó a numerosos edificios, entre ellos un supermercado.

Un día antes Ucrania había atacado dos centros logísticos en Rusia -que según el presidente Volodimir Zelenski eran usados con fines militares- dejando como saldo al menos ocho personas muertas.

Desde hace cuatro años Rusia ataca con misiles y drones a Ucrania casi a diario. El ejército ucraniano, por su parte, ha intensificado sus ataques con drones a Rusia.

Zelenski actualmente tiene que hacer frente a protestas por el cese del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorov y ha insinuado posibles cambios en la cúpula del ejército.EFE

Últimas Noticias

Alcorcón, Alcalá o Pozuelo, entre los municipios madrileños que instalarán pantallas para seguir la final del Mundial

Alcorcón, Alcalá o Pozuelo, entre los municipios madrileños que instalarán pantallas para seguir la final del Mundial

La siderúrgica china Jingye exige al Reino Unido compensar sus pérdidas por British Steel

Infobae

Colonos israelíes atacan y queman una mezquita en la aldea de Hebrón que inspiró un Óscar

Infobae

Kenia restringe el acceso a la web presidencial tras un ciberataque con una demanda de rescate en bitcoins

Kenia restringe el acceso a la web presidencial tras un ciberataque con una demanda de rescate en bitcoins

Irak impulsa exportaciones de petróleo a través de Siria para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz

Irak impulsa exportaciones de petróleo a través de Siria para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz