Ataque ruso con misiles deja al menos un muerto en Kiev

Berlín, 19 jul (EFE).- Un ataque ruso con misiles contra Kiev durante la noche dejó al menos una persona muerta y al menos siete heridos y, según el alcalde, Vitali Klitschko, citado por la agencia Ukrinform, produjo daños e incendios en diversas zonas de la ciudad.

Seis de los heridos han tenido que ser hospitalizados y el otro fue atendido de manera ambulatoria.

Según la Fuerza Aérea ucraniana los rusos lanzaron contra Kiev y las cercanías cerca de dos docenas de misiles.

El ataque afectó a numerosos edificios, entre ellos un supermercado.

Un día antes Ucrania había atacado dos centros logísticos en Rusia -que según el presidente Volodimir Zelenski eran usados con fines militares- dejando como saldo al menos ocho personas muertas.

Desde hace cuatro años Rusia ataca con misiles y drones a Ucrania casi a diario. El ejército ucraniano, por su parte, ha intensificado sus ataques con drones a Rusia.

Zelenski actualmente tiene que hacer frente a protestas por el cese del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorov y ha insinuado posibles cambios en la cúpula del ejército.EFE