Jordania niega que haya una evacuación en el puerto y el aeropuerto de Áqaba

Las autoridades jordanas han desmentido que haya una orden de evacuación del aeropuerto internacional y el puerto de la ciudad de Áqaba después de que la Embajada estadounidense en Jordania informara de esta evacuación por una "amenaza creíble".

"Las autoridades competentes no han emitido ninguna orden de evacuación del Aeropuerto de Áqaba ni del puerto", ha explicado el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno jordano, Mohamad al Momani, según recoge la agencia de noticias oficial jordana, Petra.

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Al Momani ha destacado que el aeropuerto y el puerto "están funcionando con normalidad" y que "cualquier posible riesgo será notificado por las autoridades jordanas competentes". "En las últimas horas las autoridades jordanas no han detectado ninguna potencial amenaza", ha añadido.

Poco antes, la Embajada estadounidense en el país árabe ha publicado un mensaje en el que asegura que las autoridades habían ordenado la evacuación de puerto y aeropuerto. "Instamos insistentemente a todos los estadounidenses a evitar viajar al aeropuerto y al puerto. Continúen siguiendo las directrices de seguridad de las autoridades jordanas", ha indicado la Embajada norteamericana.

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Asimismo la Embajada recuerda que los ciudadanos estadounidenses deben evitar los desplazamientos a las bases militares y que desde el 2 de marzo los trabajadores no esenciales y familiares tienen prohibido permanecer en Jordania "por seguridad".

A los ciudadanos estadounidenses que continúen en el país les emplaza a evitar manifestaciones y grandes concentraciones de gente, así como "cualquier zona en la que haya fuerte presencia policial". Recomienda asimismo seguir las noticias y las instrucciones de las autoridades.

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Este mismo sábado dos militares estadounidenses murieron y otro más está desaparecido después de un ataque iraní contra la base de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país. También ha habido ataques iraníes contra objetivos en Kuwait y Bahréin en respuesta a las ocho noches consecutivas de bombardeos estadounidenses en territorio iraní.

Esta última escalada ha provocado la suspensión formal del memorándum de entendimiento que firmaron en junio ambos países con la intención de poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán.

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