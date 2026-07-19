Oyarzabal: “Ferran es el héroe de esta segunda estrella, que será recordada toda la vida”

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Mikel Oyarzabal, delantero y máximo goleador de la selección española en el Mundial 2026, expresó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo con un triunfo por 1-0 ante Argentina, que “Ferran Torres va a ser el héroe de esta segunda estrella, que va a ser recordada toda la vida”.

“Una locura. Estás ahí, en ese momento, que ves que el balón entra… Emocionadísimo y contentísimos con Ferran, porque no es fácil estar en su posición. Ha seguido peleando, insistiendo y Ferran va a ser el héroe de esta segunda estrella, que va a ser recordada toda la vida”, declaró a ‘TVE’.

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“Sin palabras. Es algo histórico, algo emocionante, con mucha gente que nos llevamos conociendo desde que tenemos 18 o 19 años, con el seleccionador lo mismo, con mucha gente que hemos sufrido lesiones graves y dándole continuidad a todo lo que hemos hecho y contentísimo”, valoró Oyarzabal, que resaltó que el ambiente del equipo “es increíble y esto es algo espectacular”.