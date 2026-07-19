Eugenia Martínez de Irujo explica su sonada ausencia en el cumpleaños de su hermano Fernando

La celebración del 67 cumpleaños de Fernando Martínez de Irujo reunió hace unos días a numerosos familiares y amigos en el Casino de Madrid, en una cita muy especial después de que el hijo de la recordada duquesa de Alba haya superado el tratamiento contra el cáncer de páncreas. Sin embargo, la velada estuvo marcada por varias ausencias destacadas, entre ellas la de su hermana Eugenia Martínez de Irujo, que pasó esos días de vacaciones en Ibiza junto a su marido, Narcís Rebollo.

Tras las especulaciones sobre los motivos de su ausencia, la duquesa de Montoro ha querido zanjar cualquier polémica y ha dejado claro que no existe ningún problema familiar. "No pude", ha respondido con naturalidad al ser preguntada por las cámaras de Europa Press sobre por qué no asistió al cumpleaños de Fernando. Una explicación que ha completado recordando que habitualmente nunca falta a las celebraciones de su hermano: "Pero bueno, voy siempre".

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Eugenia también ha confirmado que el motivo de su ausencia fue que se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones y ha insistido en que la relación con Fernando atraviesa un buen momento. "Sí... que sí, que sí", ha respondido cuando le han preguntado si entre ellos está todo bien, despejando así cualquier duda sobre un posible distanciamiento.

Con estas declaraciones, la hija de la duquesa de Alba resta importancia a una ausencia que llamó la atención durante la celebración organizada por Fernando Martínez de Irujo, una reunión que tuvo un significado especial al ser la primera gran fiesta que celebraba tras superar una de las etapas más complicadas de su vida.

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