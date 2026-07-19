El Ejército israelí cierra la periferia de Gaza ante una inminente marcha de colonos hacia el enclave

El Ejército de Israel ha declarado "zona cerrada" la periferia de la Franja de Gaza durante todo el día de hoy ante el comienzo, en cuestión de horas, de una marcha de colonos israelíes hacia el enclave para exigir al Gobierno que permita la reinstalación de asentamientos en territorio gazatí.

La zona cerrada, vigente desde las 08.00 de hoy hasta las 08.00 del lunes abarcará desde Yad Mordechai, al norte del enclave, por la Ruta 232 al este, y hasta el paso de Kerem Shalom, en su extremo sur.

Con esta decisión, el Ejército espera impedir el paso de la llamada Marcha de los Miles, organizada por el grupo extremista Nahala, que comenzará a las 17.00 horas. Los organizadores de la marcha exigen al Gobierno israelí que reanude inmediatamente la expansión a Gaza 21 años después de la salida del enclave de los últimos colonos del asentamiento de Gush Katif.

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La organización espera la asistencia de algunos de los miembros más radicales miembros del Gobierno israelí como el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien también está a cargo de la administración de los asentamientos en Cisjordania por parte del Ministerio de Defensa.