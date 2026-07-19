Agencias

Estados Unidos refuerza su fuerza aérea en Oriente Medio ante posibles ataques contra Irán

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Nueva York, 19 jul (EFE).- Estados Unidos envía más aviones de combate a Oriente Medio, lo que sugiere que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría estar preparándose para intensificar los ataques contra Irán, según informó este domingo The New York Times.

El medio, que contactó con funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, señala que Estados Unidos está enviando a la región cazas F-16 de la Fuerza Aérea procedentes de Alemania y aviones furtivos F-35 desde el Reino Unido.

También están en camino aviones adicionales de reabastecimiento en vuelo.

La orden de enviar estas aeronaves adicionales a la región se emitió antes de que un ataque iraní ocurrido el viernes en Jordania causara la muerte de dos soldados del Ejército estadounidense y dejara a un tercero desaparecido.

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