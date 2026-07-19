Trump da por hecho que Reino Unido explotará con Burnham el petróleo del mar del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado este domingo por que el Gobierno británico autorice la explotación del petróleo del mar del Norte con la llegada de Andy Burnham al puesto de primer ministro y ha criticado los "feísimos" molinos instalados en las aguas de Aberdeen, en la costa escocesa.

"La gente de Aberdeen, en Escocia, está bailando por las calles porque el nuevo primer ministro, Andy Burnham, ha declarado que va a abrir totalmente el incalculable petróleo del mar del Norte", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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El mandatario estadounidense ha destacado que es uno de los petróleos de mejor calidad de la Tierra y que "le quedan cientos de años" de explotación. "Reino Unido pasará de ser un desastre empobrecido a uno de los países más ricos del mundo", ha argumentado.

Trump ha reprochado a Londres que gaste "miles de millones en comprar petróleo de Noruega", algo "ridículo" teniendo en cuenta el "gran potencial" de Reino Unido. "Abrir el petróleo del mar del Norte. ¡Os amamos, Escocia!", ha concluido.

Bunham ha afirmado que tiene "la mente abierta" en el tema del petróleo del mar del Norte, a pesar de que el programa electoral con el que su formación, el Partido Laborista, ganó las elecciones de 2024 con mayoría absoluta descarta conceder nuevas licencias de explotación. El propio Burnham ha asegurado que cumplirá con el programa electoral.

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La postura oficial del Partido Laborista es que la explotación de petróleo en el mar del Norte no reduce el precio de los combustibles para el consumidor final británico y que tampoco ayuda a combatir el cambio climático. Desde el Partido Verde instan así a Burnham a no incumplir uno de los principales compromisos electorales.

El petróleo del mar del Norte se descubrió en 1965 y a principios de la década de 1980 Reino Unido ya exportaba más petróleo de lo que importaba. Aberdeen se convirtió en la capital petrolera de Europa y se crearon medio millón de puestos de trabajo. En 1988 sucedió el peor vertido de petróleo en Piper Alpha, donde murieron 167 personas. En la última década se ha reducido la producción, pero siguen haciéndose nuevos descubrimientos de yacimientos en la zona.

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