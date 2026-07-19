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El Ayuntamiento de Madrid recomienda el transporte público para acudir a Colón a ver la final del Mundial

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El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado utilizar el transporte público ante los cortes de tráfico que habrá en la capital por las pantallas que se instalarán en Colón para poder ver la final del Mundial de Fútbol que enfrenta esta noche a España contra Argentina.

Lo ha planteado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en sus redes sociales en las que ha recomendado acceder a la zona en transporte público.

Se cortará la circulación del tráfico a primera hora de la tarde de este domingo alrededor de las dos pantallas en Colón, desde donde se podrá seguir la final del Mundial a disputar entre España y Argentina a las 21 horas, unas afecciones a la movilidad que impactarán en la plaza, Serrano, Génova y Castellana.

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Desde primera hora de la tarde se irá cortando y ampliando en función de la afluencia de la gente que vaya ocupando la plaza y la calzada, tanto de Colón como de Serrano, Goya, Castellana y Génova.

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