Baena, primer jugador en ganar Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial de forma consecutiva

Nueva Jersey (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Álex Baena escribió este domingo una página inédita en la historia del fútbol, al convertirse en el primer futbolista que conquista de forma consecutiva la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial, después de la victoria de España en la final de Nueva Jersey ante Argentina.

El centrocampista del Atlético de Madrid completa así una secuencia perfecta iniciada en el verano de 2024, cuando formó parte de la selección dirigida por Luis de la Fuente que conquistó la Eurocopa de Alemania tras derrotar a Inglaterra en la final de Berlín.

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Apenas unas semanas después volvió a celebrar otro gran título internacional. Ya con la selección olímpica que dirigía Santi Denia, España se proclamó campeona de los Juegos Olímpicos de París al imponerse a Francia en la final y lograr la segunda medalla de oro de la historia del fútbol español.

Dos años más tarde, Baena volvió a formar parte del grupo de Luis de la Fuente que levantó la segunda Copa del Mundo para España, completando una trilogía inédita de títulos con la selección.

A sus 25 años, el almeriense suma ya los tres grandes campeonatos del fútbol internacional con España y se convierte en el primer internacional que enlaza de manera consecutiva la conquista de una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y un Mundial.

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Un logro que, aunque no de forma consecutiva, solo habían completado hasta ahora dos futbolistas, precisamente argentinos: Lionel Messi y Ángel Di María. Ambos conquistaron el oro olímpico en Pekín 2008, la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial de Catar 2022.