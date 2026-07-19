Agencias

EEUU recupera los posibles restos del militar desaparecido tras el ataque iraní a una base en Jordania

Guardar
Google icon
Imagen ABA4PP3DDVEANAO2X5U2ONX6TQ

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este domingo de que han localizado unos restos que podrían corresponder al militar estadounidense desaparecido desde el ataque iraní del sábado sobre la base militar de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, en el que murieron otros dos militares norteamericanos.

"Tras una minuciosa búsqueda el personal militar estadounidense ha encontrado hoy unos restos no identificados en el lugar. Hay un proceso en marcha para verificar los restos", ha explicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM).

Además, el CENTCOM ha informado de la muerte de un militar estadounidense este sábado durante una detonación controlada de munición no detonada de un dron de ataque iraní. Un segundo militar han resultado herido y continúan recibiendo atención sanitaria por una herida "de rango menor".

PUBLICIDAD

El CENTCOM ha explicado que no publica más información, incluidas las identidades de los desaparecidos y fallecidos "por respeto a las familias durante el proceso de notificación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Encapuchados queman una bandera española y despliegan pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar

Encapuchados queman una bandera española y despliegan pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar

El jefe del Ejército israelí advierte de que están preparados para reanudar la guerra contra Irán "de inmediato"

El jefe del Ejército israelí advierte de que están preparados para reanudar la guerra contra Irán "de inmediato"

Al menos tres muertos, un desaparecido y heridos tras colisión de lanchas en Santa Lucía

Infobae

Investigadoras mexicanas estudian microalgas para elaborar colorantes sostenibles

Infobae

España y Argentina empatan sin goles al descanso

Infobae