EEUU recupera los posibles restos del militar desaparecido tras el ataque iraní a una base en Jordania

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este domingo de que han localizado unos restos que podrían corresponder al militar estadounidense desaparecido desde el ataque iraní del sábado sobre la base militar de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, en el que murieron otros dos militares norteamericanos.

"Tras una minuciosa búsqueda el personal militar estadounidense ha encontrado hoy unos restos no identificados en el lugar. Hay un proceso en marcha para verificar los restos", ha explicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM).

Además, el CENTCOM ha informado de la muerte de un militar estadounidense este sábado durante una detonación controlada de munición no detonada de un dron de ataque iraní. Un segundo militar han resultado herido y continúan recibiendo atención sanitaria por una herida "de rango menor".

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El CENTCOM ha explicado que no publica más información, incluidas las identidades de los desaparecidos y fallecidos "por respeto a las familias durante el proceso de notificación".