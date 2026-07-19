Dan por estabilizado el incendio de Orés, cuyo radio abarca 78 kilómetros y 14.400 hectáreas quemadas

El incendio forestal iniciado el pasado miércoles 15 de julio en Orés (Zaragoza) y que ha obligado a evacuar a un millar de personas de las localidades de la propia Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y de la navarra Petilla de Aragón tras alcanzar un radio de 78 kilómetros ha quedado estabilizado en la tarde de este domingo, según ha avanzando la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en la localidad de Farasdués.

Según le ha trasladado la dirección de extinción, "el incendio ha conseguido ser estabilizado, por lo tanto se han cumplido las previsiones más optimistas que hoy trasladaba ya el presidente Azcón tras la celebración del CECOPI con unas condiciones más favorables que han conseguido que se pudiera estabilizar este incendio", ha apuntado Vaquero.

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Tras frenar su avance durante la noche, los numerosos medios de extinción, terrestres y aéreos, han logrado perimetrar el incendio a lo largo de la mañana hasta abordar la siguiente fase de estabilización.

Según ha detallado la vicepresidenta, el incendio de Orés ha alcanzado las 15.700 hectáreas de perímetro de zona afectada, que se corresponden con 78 kilómetros, "pero la zona realmente quemada se reduce a 14.400 hectáreas. Estos son los datos más ajustados que se han podido comprobar tras las imágenes del satélite Sentinel de Copernicus".

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Respecto al posible regreso de los vecinos evacuados, Mar Vaquero ha apelado a la prudencia y marcado como prioritario la comprobación previa del estado de las viviendas y de las infraestructuras que hayan resultado afectadas por las llamas: "Con la debida prudencia, se va a llevar a cabo la comprobación del estado de las viviendas, de las infraestructuras, para que puedan ir volviendo a sus casas, que es una decisión que a lo largo de estos días se podrá ir tomando".

Además, ha resaltado que los otros nueve municipios que estos días habían sido puestos sobre aviso no han tenido que ser finalmente desalojados.