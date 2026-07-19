EEUU y la Liga Árabe acuerdan una coordinación para facilitar la paz en Sudán a través de un gobierno civil

El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, y el asesor de la Casa Blanca para África y el Mundo Árabe, Massad Boulos, han acordado este fin de semana en Egipto la creación de un marco de coordinación para resolver la guerra de Sudán que culmine en la instalación de un gobierno civil en el devastado país africano.

En un mensaje publicado en redes sociales, Boulos ha considerado imperativo que el país quede bajo un gobierno que "refleje las aspiraciones de su pueblo" antes de llamar al fin de las hostilidades entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que ya ha arrasado la región de Darfur y ahora amenaza con hacer lo mismo en la vecina región de Kordofán.

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"Es hora de que las partes beligerantes terminen con este devastador conflicto y entreguen el liderazgo del país a los civiles", ha añadido Boulos.

Precisamente el fracaso de la transición sudanesa tras la caída del dictador Omar al Bashir en 2019 fue uno de los catalizadores de la explosión de violencia que padece ahora el país. Esfuerzos de coaliciones civiles como las Fuerzas para la Libertad y el Cambio acabaron en saco roto por discrepancias entre sus miembros y la impaciencia del Ejército liderado por Abdelfatá al Burhan, quien acabó tomando las riendas del país.

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En 2023, discrepancias entre el Ejército y las RSF sobre la integración de estas últimas a filas terminó por detonar un conflicto que ha dejado hasta ahora un número de muertos imposible de contabilizar por la violencia sobre el terreno, éxodos constantes y episodios de hambruna en una de las peores crisis humanitarias del mundo.