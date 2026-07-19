Jordania intercepta tres proyectiles lanzados sobre el puerto de Áqaba

Las Fuerzas Armadas de Jordania ha informado este domingo de la intercepción de tres proyectiles en la zona de Áqaba, en el sur del país, después de que la Embajada estadounidense en Jordania informara de esta evacuación por una "amenaza concreta y creíble".

El Ejército israelí también ha confirmado el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia la región de Áqaba y ha asegurado que ha disparado contra restos de los proyectiles sobre la ciudad de Eilat. Estados Unidos también habría activado sus defensas antiaéreas.

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De momento, las fuerzas jordanas han derribado tres misiles iraníes y un cuarto ha caído en una zona deshabitada del sur del país, según ha informado un portavoz militar citado por la agencia de noticias oficial jordana, Petra.

El cuarto misil cayó "en una zona remota alejada de centros de población", ha relatado, al tiempo que ha subrayado que no hay víctimas personales ni daños materiales. "El Real Cuerpo de Ingenieros está trabajando ya en el lugar del impacto para que sea seguro conforme a los procedimientos técnicos y de seguridad pertinentes", ha destacado.

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La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado "potentes ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y otros países", según ha explicado un portavoz de asuntos políticos en un mensaje publicado en redes sociales. La fuente ha explicado que Estados Unidos busca revertir la situación del estrecho de Ormuz a su estado anterior a la guerra, "pero va a fracasar".

Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de "lanzamientos desde Irán hacia la ciudad de Áqaba, en Jordania, cerca del territorio del Estado de Israel".

El Canal 12 israelí ha informado citando fuentes militares israelíes de que Estados Unidos ha interceptado varios proyectiles iraníes lanzado sobre Áqaba. Israel también habría activado su sistema antiaéreo Cúpula de Hierro contra fragmentos que podrían haber caído en la cercana ciudad de Eilat, en Israel.

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La primera alarma llegó de la Embajada estadounidense en Jordania, que ha publicado un mensaje en el que asegura que las autoridades jordanas habían ordenado la evacuación de puerto y aeropuerto de Áqaba, extremo que fue posteriormente desmentido por el Gobierno jordano.

"Instamos insistentemente a todos los estadounidenses a evitar viajar al aeropuerto y al puerto. Continúen siguiendo las directrices de seguridad de las autoridades jordanas", ha indicado la Embajada norteamericana.

Asimismo la Embajada recuerda que los ciudadanos estadounidenses deben evitar los desplazamientos a las bases militares y que desde el 2 de marzo los trabajadores no esenciales y familiares tienen prohibido permanecer en Jordania "por seguridad".

A los ciudadanos estadounidenses que continúen en el país les emplaza a evitar manifestaciones y grandes concentraciones de gente, así como "cualquier zona en la que haya fuerte presencia policial". Recomienda asimismo seguir las noticias y las instrucciones de las autoridades.

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Este sábado dos militares estadounidenses murieron y otro más está desaparecido después de un ataque iraní contra la base de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país. También ha habido ataques iraníes contra objetivos en Kuwait y Bahréin en respuesta a las ocho noches consecutivas de bombardeos estadounidenses en territorio iraní.

Esta última escalada ha provocado la suspensión formal del memorándum de entendimiento que firmaron en junio ambos países con la intención de poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán.

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