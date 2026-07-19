Rublev no da opciones a Darderi y repite triunfo en Bastad

Redacción deportes, 19 jul (EFE).- El ruso Andrei Rublev se proclamó este domingo campeón del torneo de Bastad (Suecia) al imponerse por 6-4 y 6-3 al italiano Luciano Darderi en una hora y dieciocho minutos.

Rublev, decimosexto jugador de la ATP, repitió título en Bastad tres años después de ganarlo en 2023, en lo que fue su trigésima final profesional y su decimoctavo trofeo, el primero de este año tras perder en Barcelona.

El ruso, con un 87 % de puntos ganados en el primer servicio, no dio opciones a Darderi, ganador en Bastad en 2025 y que ha sido el primer jugador que enlaza dos finales consecutivas en este torneo de categoría 250 desde el local Robin Soderling en 2010 y 2011.

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Para Darderi era la tercera final de la temporada tras la de Buenos Aires, que perdió, y la de Santiago, que ganó. Esta derrota en Bastad es la segunda de su carrera porque en las anteriores seis finales disputadas sólo había perdido la argentina, con victorias en arcilla en Córdoba en 2024, Marrakech, Bastad y Umag en 2025 y Santiago este 2026. EFE