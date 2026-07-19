Al menos diez muertos en inundaciones en la Cachemira india

Al menos diez personas han muerto y varias más están desaparecidas como consecuencia de las fuertes lluvias e inundaciones ocurridas en los distritos de Rayuri y Punch, en la parte de Cachemira bajo control de India.

Una de las fallecidas es Nazia Kousar, de 28 años de edad, muerta cuando se derrumbó su vivienda en la localidad de Noonabandi, distrito de Surankote. Su marido, Mohammad Hafiz, y tres hijos de entre dos y seis años fueron rescatados de entre los escombros y trasladados a un hospital, según recoge el diario 'The Indian Express'.

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Seis miembros de una misma familia están desaparecidos tras un deslizamiento de tierras que afectó a su casa. En el lugar hay ya equipos de rescate para intentar localizar a las víctimas.

En Marhote se ha informado de la desaparición de una niña que ha sido arrastrada por la corriente y en Dhundak ha sido recuperado un cuerpo de una mujer cerca del puente de Dhundak Lathoong. También hay graves daños en Rajouri y en Bella cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares, levantados en el cauce de un río ahora inundado.

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El ministro principal de Jammu-Cachemira, Omar Abdulá, se encontraba en Nueva Delhi en una visita para pedir la restauración de la autonomía de la región, suspendida desde 2019, pero ha anunciado que regresará a la zona para responder a la emergencia.

Abdullah ha destacado que el Fondo Estatal de Respuesta a Desastres, la Policía y otras agencias gubernamentales han sido ya movilizadas para prestar asistencia y participar en las labores de rescate.

Las autoridades indias han acusado en numerosas ocasiones a Pakistán de respaldar a diversos grupos armados en Cachemira, una región en disputa entre ambos países desde 1947 y por la que se han enfrentado en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua interrumpida cada cierto tiempo por enfrentamientos como el de mayo de 2025.

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