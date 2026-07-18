Venezuela prepara cientos de viviendas en su principal complejo militar tras los sismos

Carlos Seijas Meneses

Caracas, 17 jul (EFE).- Venezuela equipa con electrodomésticos cientos de apartamentos y reactiva la construcción de otros dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, tras los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron cerca de 18.000 personas sin vivienda y más de 5.000 muertos.

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EFE constató este viernes la presencia de obreros e ingenieros en varios edificios inconclusos, algunos de once pisos y otros de quince, que forman parte de un conjunto residencial del programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela construido por la estatal china CITIC en el emplazamiento militar.

También se evidenció un camión de una importante cadena de tiendas de electrodomésticos, tecnología y hogar frente a dos edificios culminados de quince plantas.

Este movimiento coincide con las promesas del Gobierno de construir viviendas para los damnificados de los terremotos antes de que culmine el año y de entregar las primeras doscientas esta semana.

Un funcionario de seguridad dijo a EFE que más de doscientos apartamentos están siendo equipados para entregarlos "supuestamente" a personas que se quedaron sin viviendas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la región devastada por los sismos.

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Un militar que se encontraba en el conjunto de edificios aseguró que estaban desalojando el área de vehículos porque el sábado habrá, presuntamente, una actividad del Gobierno.

En la víspera, la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, informó -en Instagram- de una reunión entre representantes de constructoras para "acelerar" la construcción de cuatro edificios residenciales en Fuerte Tiuna, que suman un total de 342 apartamentos con áreas recreativas y estacionamientos.

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Según un video publicado el pasado 13 de julio por el ministerio, el sector estará culminado "en los próximos meses" para las comunidades que "más lo necesitan en estos momentos".

En condición de anonimato, un ingeniero que se encontraba en el lugar dijo a EFE que las obras para la culminación de estos edificios comenzaron hace dos semanas y desde entonces han avanzando en trabajos como remoción de tierra y escombros y la evaluación de las condiciones de las estructuras, tras años de abandono.

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"Está llegando el material y estamos armando los andamios para trabajar, toda la logística para trabajar", indicó.

El ingeniero aseguró que las autoridades "todos los días preguntan cuándo" tienen previsto terminar, por lo que cree que pronto suba el número de personas que participan en las obras.

Fuerte Tiuna, que alberga también la sede del Ministerio de Defensa, fue una de las zonas atacadas por Estados Unidos el 3 de enero de este año, cuando fuerzas de ese país depusieron y capturaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

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El pasado fin de semana comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados para las personas que se quedaron sin viviendas tras los terremotos, a fin de determinar con precisión cuántas casas se necesitan, según anunció entonces el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades creen que el número de personas sin hogar aumente a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños, por lo que estiman inicialmente en 25.000 las viviendas que se necesitarán. EFE

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