Tribunal de Ecuador suspende partido con el que el correísmo buscaba ir a elecciones

Guayaquil (Ecuador), 17 jul (EFE).- Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió este viernes al partido con el que el correísmo buscaba no quedarse fuera de las elecciones locales de noviembre, después de que en marzo ya fuese inhabilitada la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), a petición de la Fiscalía.

Se trata del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que ya había elegido como candidatos a dignidades locales a algunas de las principales figuras del correísmo como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, o la excandidata presidencial Luisa González, quien busca la Prefectura de la provincia de Manabí, uno de los bastiones correístas.

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El juez Patricio Maldonado suspendió temporalmente a Amigo tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien le advierte de la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos en contra de los directivos del movimiento, la misma razón por la que la RC fue suspendida meses atrás. EFE