Unas 9.000 hectáreas quemadas, 16 pueblos evacuados y 700 afectados en el incendio de La Mierla (Guadalajara)

Unas 9.000 hectáreas quemadas, 700 personas afectadas, 16 poblaciones ya evacuadas y una confinada es el balance de este sábado del incendio de La Mierla (Guadalajara), que ha presentado unas condiciones extremas a lo largo de la jornada, con dificultad para actuar en la "cabeza" del mismo y con un viento que ha superado los 40 kilómetros por hora.

Los últimos detalles técnicos del fuego los han trasladado desde el puesto de mando de Tamajón el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar y el director técnico de la emergencia en el incendio de La Mierla, Luis Escudero.

Los equipos han logrado contener los flancos del incendio y se espera que a partir de las 21.00 horas de este sábado cambie la componente del viento a oeste, lo que facilitará las labores nocturnas y que se pueda trabajar en el control de la cabeza.

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Un total de 350 bomberos forestales trabajan en todo el perímetro del incendio, en torno a 25 medios aéreos y unas 48 o 50 unidades. Colaboran en la extinción medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias y del 112 de la Comunidad de Madrid, así como medios de Castilla y León.

La investigación apunta de forma preliminar a que el incendio pudo originarse durante labores agrícolas, aunque las causas siguen bajo investigación.

LOCALIDADES EVACUADAS

Las localidades de Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas se han sumado en la tarde de este sábado a los pueblos desalojados por el fuego, a lo que también se ha decretado el confinamiento de Hiendelaencina.

Estas tres localidades se suman a Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, el Ordiel, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Monasterio, Muriel, Umbralejo, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete y Palancares. La localidad de La Nava ha permanecido confinada como medida preventiva.

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Se han enviado cuatro mensajes Es-Alert "diferentes" para avisar de las últimas evacuaciones. Todas las poblaciones evacuadas se pueden ir a alojar al albergue de Humanes, donde hay alrededor de medio centenar de personas.

El fuego afecta ya al 90 por ciento de la superficie del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

UN COMPORTAMIENTO "EXTREMO"

El fuego ha presentando un comportamiento "complicado, extremo", el mismo que manifestó desde su inicio. Ha sido "un día complejo, que se ha ido complicando conforme ha avanzado", ha afirmado el viceconsejero.

A primera hora de la mañana el viento no era "tan fuerte", y se ha ido incrementando a componente suroeste, lo que ha ido complicando el comportamiento de las llamas.

Las labores del personal allí desplazado se ha centrado en impedir que el incendio se expanda, sin embargo "la cabeza muestra un comportamiento fuera de capacidad de extinción".

"Un incendio entra fuera de capacidad de extinción cuando está por encima de 10 metros por minuto y aquí estamos hablando de 60 metros minuto", ha precisado.

El viceconsejero de Medio Ambiente ha remarcado que la evacuación de Semillas ha sido clave, para que por medio de un trabajo combinado de bomberos del Infocam, militares de la UME y bomberos también del consorcio de la Diputación de Guadalajara y de la Comunidad de Madrid, hayan podido defender el pueblo.

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El fuego ha rodeado la localidad, ha crecido mucho en la cabeza, pero todos los trabajos nocturnos, con fuego técnico, con maniobras, herramienta manual y con agua, han permitido defenderlo.

Esta misma situación "se está dando en muchos otros pueblos", y es por ello que han trasladado a la población que abandonen sus hogares.