Rusia anuncia la captura de Krasni Liman, Piskunovka y Mirne, en el este de Ucrania

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, ha informado este sábado de la toma de las localidades de Krasni Liman, Piskunovka y Mirne, en el este de Ucrania.

Gerasimov ha subrayado que las fuerzas rusas "continúan con la liberación del Donbás y Novorosiya" y ha destacado que "están avanzando en todas las direcciones".

Efectivos del 25º Ejército han "roto" las defensas de la ciudad y trabajan en la eliminación de "bolsas" de resistencia de las fuerzas ucranianas.

En el sur las tropas rusas han entrado en Alekseevo-Druzhkovka y han "liberado" la localidad de Piskunovka y están ya a las puertas de Nikolaevka, siempre según la versión rusa. Además hay efectivos rusos a menos de 5 kilómetros del linde oriental de Kramatorsk.

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Mientras, en la zona central, militares rusos han tomado la localidad de Mirne --Lenina para los rusos-- y aseguran que "la liberación de Shevchenko, Krasnoyarsk, y Svetlie está casi completa".

En la zona occidental han conseguido repeler un intento de las fuerzas ucranianas de cruzar el río Oskol y avanzan en dirección a Shevchenkovo. Además continúan los combates en la localidad de Podliman.