Temas del día de EFE Internacional del sábado 18 de julio de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - Nuevos ataques de Estados Unidos han causado al menos siete muertos en Irán mientras Teherán responde golpeando infraestructuras en países del Golfo aliados de Washington.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - El Gobierno ucraniano trata de contener la crisis causada por la destitución del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorv, mientras el presidente, Volodímir Zelenski, nombra al respetado oficial del Servicio de Seguridad (SBU), Yevgueni Jmara, como ministro interino y se reúne con los principales mandos militares para asegurarse su apoyo, en medio de protestas. Por Rostyslav Averchuk

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- Al menos ocho personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú.

CUBA EEUU

La Habana - La llegada del verano en Cuba se convierte en una prueba de resistencia para las familias que, en medio de la grave crisis energética, escasez de alimentos, transporte y limitadas opciones para el disfrute, buscan en las playas un pequeño alivio al intenso calor y a la tensión de los agobiantes apagones que han pasado factura a la vida económica y social del país.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas - Cuando Betzi Gutiérrez se calza sus botas y viste su chaleco amarillo y casco blanco de ingeniera para revisar las bases de los edificios afectados por el doble terremoto, ocurrido en la zona norte de Venezuela, no solo carga con las herramientas y la responsabilidad de su profesión; también lleva el peso de haber visto su propio techo desplomado el pasado 24 de junio.

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ISRAEL PALESTINA

Deir al Balah (Gaza) - En un campo de desplazados rodeado de basura y donde las únicas aguas accesibles son residuales, madres y médicos de niños con varicela relatan las penurias de convivir con la infección sin tratamiento antiviral en la Franja de Gaza, donde Naciones Unidas registró un total de 9.300 casos solo en las dos últimas semanas de junio.

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- Tres personas murieron y dos resultaron heridas este sábado en un bombardeo del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, informó el Hospital Shifa de la capital gazatí.

ADEMÁS

UNESCO PATRIMONIO Manaos (Brasil) |- Los dos lujosos teatros de ópera erguidos en medio de la Amazonía brasileña con estilos arquitectónicos y hasta materiales europeos aspiran a ser elegidos como nuevo Patrimonio Cultural de la Humanidad en la reunión que la Unesco celebrará entre el 20 y el 29 de julio en Busan (Corea del Sur). (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU CAMBIO HORA | Washington - La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó esta semana un proyecto de ley que busca hacer permanente el horario de verano durante todo el año en el país, una medida que ahora debe superar el examen del Senado y que abriría la puerta a cambios significativos en la vida cotidiana de los estadounidenses. (Texto)

CINE BOYHOOD | Austin (EE.UU.) - La alfombra roja vuelve a extenderse para el director de 'Boyhood', Richard Linklater, y sus protagonistas, Ethan Hawke, Patricia Arquette y Ellar Coltrane, doce años después del estreno de este emblemático drama, rodado durante doce años y que marcó la industria de cine independiente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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MÉXICO GUSANO BARRENADOR | Ciudad de México - La detección del primer caso de gusano barrenador en Chihuahua encendió las alertas entre ganaderos y productores de la fronteriza Ciudad Juárez, quienes temen que la plaga afecte el comercio pecuario y genere nuevas restricciones a las exportaciones de ganado, una actividad clave para la economía de la frontera norte de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- La directora saliente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, asegura en una entrevista con EFE que el principal cambio reflejado por las cifras oficiales durante el Gobierno de Gustavo Petro fue la reducción de la pobreza, aunque advierte de que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Montevideo - VENEZUELA TERREMOTO - El segundo cargamento de ayuda humanitaria que será enviado desde Uruguay hacia Venezuela parte desde Montevideo hacia Caracas en un avión Hércules KC 130-H de la Fuerza Aérea que transportará 15 toneladas de insumos. (Vídeo)

Manaos (Brasil) UNESCO PATRIMONIO.- Los dos lujosos teatros de ópera erguidos en medio de la Amazonía brasileña con estilos arquitectónicos y hasta materiales europeos aspiran a ser elegidos como nuevo Patrimonio Cultural de la Humanidad en la reunión que la Unesco celebrará entre el 20 y el 29 de julio en Busan (Corea del Sur). (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Tegucigalpa.- HONDURAS ALIMENTACIÓN.- La importación de granos básicos como maíz, fríjoles y arroz, que desde hace varios años practica Honduras, "no es la mejor medida" para asegurar la alimentación de la población, según el antropólogo e investigador Mario Ardon. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- La final del Mundial entre Argentina y España despierta sentimientos encontrados entre miles de descendientes de españoles residentes en el país suramericano, que viven el partido divididos entre la tierra de sus ancestros y la selección con la que crecieron. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- PUERTO RICO ESTATUS.- La Marcha por la Independencia de Puerto Rico espera reunir a cientos de personas en las calles de San Juan para reclamar la autodeterminación y la soberanía del archipiélago que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos desde 1952, en el año en el que se cumple el 250 aniversario de la fundación del país norteamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- PLASTILINA MOSH.- El grupo Plastilina Mosh cumple 30 años contagiando al público de su “grito de guerra”, uno desarmado de violencia y cargado del “desmadre” de la fiesta, ese momento en el que, asegura el dúo mexicano, la gente “suelta el celular” y “deja de pensar” para ser sentirse libre en un mundo “cada vez más controlado” (Texto) (Foto)

Tarapoto (Perú).- PERÚ MEDIOAMBIENTE.- Pese a que la deforestación y la aparición de actividades ilegales en la Amazonía de Perú son amenazas constantes, el compromiso y silenciosa labor de los guardaparques ha logrado casos de éxito como el Parque Nacional Cordillera Azul, que permanece intacto gracias a la articulación con comunidades que rodean esta inmensa extensión de bosque tropical. Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY EEUU.- Con un espectáculo de fuegos artificiales en el puerto de Asunción, EE.UU.celebrará los 250 años de su Independencia. Puerto de Asunción (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Leópolis (Ucrania).- UCRANIA GUERRA.- El Gobierno ucraniano trata de contener la crisis causada por la destitución del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorv, mientras el presidente, Volodímir Zelenski, nombra al respetado oficial del Servicio de Seguridad (SBU), Yevgueni Jmara, como ministro interino y se reúne con los principales mandos militares para asegurarse su apoyo,en medio de las continuas protestas. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto)

O.Medio

Deir al Balah.- ISRAEL PALESTINA.- En un campo de desplazados rodeado de basura y donde las únicas aguas accesibles son residuales, madres y médicos de niños con varicela relatan las penurias de convivir con la infección sin tratamiento antiviral en la Franja de Gaza, donde Naciones Unidas registró un total de 9.300 casos solo en las dos últimas semanas de junio. (Texto) (Vídeo)

África

Nairobi.- SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE ELECCIONES.- Santo Tomé y Príncipe, el segundo país más pequeño de África, celebra este domingo unos comicios presidenciales que se presentan como una prueba para la estabilidad de su sistema democrático, después de la crisis política en la que se ha visto inmersa en los últimos años esta nación insular del golfo de Guinea. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA TAILANDIA.- El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a China entre el 16 y el 20 de julio, en un momento de estrechamiento de los vínculos bilaterales tras la histórica visita del rey Vajiralongkorn a Pekín en noviembre y de creciente cooperación en comercio, defensa y lucha contra las redes de estafas del Sudeste Asiático.

Redacción EFE Internacional

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