Teherán denuncia al menos tres muertos y ocho heridos en nuevos ataques de EEUU contra la provincia de Hormozgan

Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos contra la provincia iraní de Hormozgan, en el sur del país, según han informado los medios estatales iraníes, en el marco la séptima noche consecutiva de ataques que no hace sino alimentar la escalada militar de las últimas jornadas, convirtiendo en papel mojado el acuerdo firmado entre Washington y Teherán.

La radiotelevisión pública de Irán, IRIB, ha indicado "los ataques estadounidenses de esta noche contra la provincia han dejado hasta el momento tres mártires y ocho heridos", al ofrecer un primer balance de víctimas.

Posteriormente, el medio estatal ha señalado que las fuerzas estadounidenses continuaron bombardeando Hormozgan durante la madrugada del sábado y ha asegurado que los ataques alcanzaron otros tres puentes y un túnel.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el viernes una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, la séptima noche consecutiva de operaciones militares contra la República Islámica.

Esta nueva escalada se produce pese al memorando suscrito por Irán y Estados Unidos el pasado 18 de junio con el objetivo de poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio Washington ha reanudado los ataques contra territorio iraní, acciones justificadas por el CENTCOM como represalias por las acciones atribuidas a Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

En respuesta, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones militares estadounidenses en varios países de Oriente Próximo, acusando a Washington de incumplir el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambas partes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado 9 de julio que dicho alto el fuego había dejado de estar vigente y advirtió de que la campaña militar proseguirá durante esta semana, asegurando que, si Teherán rechazaba retomar las conversaciones, la siguiente fase de la ofensiva incluiría ataques contra infraestructuras como centrales eléctricas y puentes.

PUBLICIDAD