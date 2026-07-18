Samantha Vallejo-Nágera presume de su sobrino, el hijo de Colate y Paulina Rubio, en un día muy especial para ella

Samantha Vallejo-Nágera ha sido una de las grandes protagonistas de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Chamberí, al convertirse en la pregonera de esta edición. Un reconocimiento muy especial para la chef, que ha regresado al barrio en el que creció y donde atesora algunos de los recuerdos más importantes de su vida, acompañada por familiares y amigos en una jornada cargada de emoción.

Feliz por el cariño recibido, la exjurado de 'MasterChef' ha confesado lo que ha supuesto para ella ejercer de pregonera de su barrio de toda la vida. "Yo tengo todos los recuerdos de mi familia, de mis hermanos. Yo he mudado aquí como cinco casas en Chamberí. Ahora vivo casi en Cuatro Caminos ya, pero también sigo en Chamberí", ha explicado, reconociendo que continúa muy vinculada al distrito. "Como voy en moto, me recorro todo esto cincuenta veces. Soy muy cotilla, me sé todos los bares...", ha añadido entre risas.

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La cocinera también ha tenido unas cariñosas palabras para su sobrino Nico, hijo de su hermano Colate Vallejo-Nágera con Paulina Rubio, con quien ha compartido estos días. "Nico ha venido, está fenomenal, lo hemos pasado a bomba. Es el tío más genial que he visto en mi vida. Nico, divertidísimo", ha asegurado, dejando claro el cariño que siente por el joven.

Durante la conversación, Samantha ha echado la vista atrás para recordar algunos de los momentos más importantes de su vida ligados a Chamberí. "Aquí me pidieron matrimonio", ha revelado, recordando además que en este distrito nacieron sus tres primeros hijos antes de mudarse a otra zona de Madrid.

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Además, la chef ha desvelado que hace apenas unos días coincidió con Gloria Estefan durante un desayuno. "Desayunamos con ella, monísima, y su marido encantador. También vimos juntos el partido", ha contado, explicando que también se encontró con el cantante Myke Towers, aunque ha reconocido con humor que en ese momento no sabía quién era. "Me hice una foto porque me dijeron que era rapero... bueno, cantante latino", ha bromeado.

Por último, Samantha ha explicado la ausencia de Bertín Osborne en las fiestas, asegurando que el presentador continúa recuperándose de sus problemas de salud. "Está malito. Coincidí con él la semana pasada y ya le vi tocado. A ver si se mejora, claro, es que esto de la neumonía...", ha comentado con preocupación, deseándole una pronta recuperación.

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