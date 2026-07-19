Perú rechaza y condena los ataques de Irán este sábado contra Kuwait, Baréin y Jordania

Lima, 18 jul (EFE).- El Gobierno de Perú manifestó "su rechazo y condena" a los recientes ataques perpetrados por Irán contra Kuwait, Baréin y Jordania que, según aseguró, constituyen "una grave amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en la región del Golfo y el Medio Oriente".

Tras expresar "su solidaridad con los gobiernos y pueblos afectados", Perú exhortó "a las partes a abstenerse de realizar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y la diplomacia como únicos medios para alcanzar una solución pacífica de las controversias, de conformidad con el derecho internacional".

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Perú reafirmó, en ese sentido, "su firme compromiso con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto de la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza".

Reiteró, además, "su apoyo a todos los esfuerzos de la comunidad internacional orientados a reducir las tensiones, preservar la paz y promover la seguridad y la estabilidad en el Medio Oriente".

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compuesto por las seis potencias petroleras de la península Arábiga, condenó este sábado los ataques de Irán contra infraestructuras e instalaciones civiles en los países árabes, unas acciones que calificó de "crímenes de guerra" y por las que pidió que Teherán rinda cuentas.

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Este sábado, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció el inicio de bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por octava jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.

El anuncio llega horas después de que el Centcom confirmara que dos militares estadounidenses murieron, un tercero que se encuentra desaparecido y cuatro más que resultaron heridos en Jordania tras los ataques con misiles balísticos y drones perpetrados por Irán. EFE

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