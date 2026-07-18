Messi-Unai Simón, Lamine Yamal-Tagliafico, Rodri-Enzo y la final en 5 duelos

Redacción deportes, 18 jul (EFE).-

Lionel Messi es el goleador del Mundial 2026 y de los Mundiales. La estrella total de Argentina y del torneo. Su facilidad goleadora, su desborde, su fútbol y sus asistencias hablan de su vigencia absoluta a sus 39 años. El líder inigualable de la Albiceleste. Y la amenaza expresiva y estresante para España y Unai Simón.

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El portero de la Roja es la referencia bajo los palos en Estados Unidos, Canadá y México 2026. El guardameta menos goleado, con apenas un tanto en contra en sus siete choques disputados del torneo. Solo lo batió Charles de Keteleare, en el encuentro ante Bélgica en cuartos, con un cabezazo. Además es un especialista en los penaltis, si llega el caso de la tanda definitiva. Ha hecho 14 paradas en este torneo en total.

Lamine Yamal enfoca a la final con toda la ambición y la convicción del mundo. No entiende otra forma de encarar cada instante de un partido. Es un ganador. Listo para la final, pese al golpe en el muslo ante Francia, titular indudable en el esquema de Luis de la Fuente, su inspiración en el regate por la banda, en el pase interior y en el remate serán fundamentales para el éxito o no de la selección española.

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El extremo de 19 años deberá superar a Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo de Argentina, experto y campeón del mundo ya en Qatar 2022, pero no solo a él, sino que se esperan ayudas por ese sector izquierdo de la defensa de Argentina, ya sea del central Lisandro Martínez, del medio centro Leandro Paredes o de Julián Alvarez. No será nada fácil para Lamine Yamal.

Dani Olmo ha sido una incursión decisiva en el funcionamiento y la reacción de la selección española después del empate sin goles contra Cabo Verde. Su giro entre líneas, su visión y sus movimientos de ruptura han dado vértigo y recursos a la transición ofensiva de España frente a los bloques compactos, que la aguardaban en su terreno. Ha sido diferencial en ese sentido en el medio campo del equipo.

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Ahora, está ante el más difícil todavía contra Argentina, intensa, férrea y con la jerarquía de Leandro Paredes, con un estatus fundamental en el medio campo conformado por Lionel Scaloni, en cuanto a la contención, el dominio de los espacios, el control del ritmo y la distribución. No solo atacarán, sino también defenderán los dos.

El papel de Rodrigo Hernández, con España, y Enzo Fernández, con Argentina, marca el partido. Es un asunto esencial cuál de los dos se impone en esa zona del medio campo. El dominio de todo desde un lugar tan amplio y exigente como es controlar todo lo que ocurre en el medio centro y a su alrededor. Lo hace a la perfección Rodri, el capitán de España, descomunal dueño de los tiempos y los ritmos, en defensa y en ataque. Un líder.

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También lo es Enzo Fernández, esencial en la transición, la llegada, la presión y las soluciones en una parte tan clave del juego para la selección de Argentina. Rodri es el jugador que más interviene del Mundial. Son 1.459 veces. Enzo es el quinto, con 1.041.

Ya se han enfrentado los dos en otros escenarios, en los choques entre el Atlético de Madrid y el Barcelona de las dos últimas campañas. Son nueve duelos ya entre ellos, con cuatro goles y dos asistencias del atacante argentino, con un tanto y una expulsión del central español y con más victorias de Cubarsí, con cinco, que de Julián Álvarez, con tres, además de un empate. 'La Araña' lo eliminó en la 'Champions' y en la Copa del Rey durante la última campaña.

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Mientras Julián Alvarez asume el laberinto de su "sueño" de jugar en el Barcelona -incluso él ha pedido el traspaso-, pero sin salida del Atlético de Madrid salvo por el precio de su cláusula de 500 millones de euros, el golazo de la victoria ante Suiza reconfortó al atacante, que se aísla de su futuro para centrarse en el presente y en la final. Lo aguarda Cubarsí, uno de los mejores defensas ya del mundo. Es listo, tiene visión, va al corte, es oportuno y concreto y su salida de balón es estupenda. Duelo grande en el Mundial.

Iñaki Dufour