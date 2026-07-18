Las protestas por el cese del ministro de Defensa crecen pese a los esfuerzos de Zelenski

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 18 jul (EFE).- Las autoridades ucranianas están tratando de contener la crisis provocada por la destitución del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorov, pero las protestas van en aumento en medio de las peticiones de dimisión del comandante del ejército, Oleksandr Sirski.

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El nombramiento del reputado oficial de operaciones especiales Yevgueni Jmara como ministro interino y la promesa de Zelenski de "continuar con todos los programas activos" para fortalecer el ejército han hecho poco por calmar las preocupaciones de miles de manifestantes que participaron en concentraciones el viernes por la noche y se preparaban para unirse a nuevas manifestaciones anunciadas para hoy en más de 20 ciudades.

Alrededor de 5.000 personas se congregaron a unos 500 metros del edificio de la Presidencia en Kiev, mientras que entre mil y dos mil asistieron a una manifestación en el centro de Leópolis, muchos de ellos jóvenes representantes de la clase media.

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El general Oleksandr Sirski fue blanco de la indignación entre los manifestantes que exigieron su dimisión inmediata tras revelarse su conflicto con Fédorov.

“Él es el principal obstáculo para los cambios positivos”, declaró a EFE María, una estudiante universitaria de 17 años, mientras sostenía una pancarta que decía “¡Fuera Sirski!”.

“Fédorov dejó claro que ya no puede trabajar con Sirski porque este último está bloqueando las reformas que Fédorov quiere implementar”, declaró a EFE Mijailo Kmet, especialista en informática que asistió a la manifestación con su hija de un año.

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Kmet y otros manifestantes también responsabilizan a Sirski de la violencia contra los nuevos reclutas en algunas unidades y de su supuesta dependencia de métodos que provocan numerosas bajas entre los soldados.

“No tenemos tanta gente como Rusia. No nos queda otra opción que tratar con respeto a los miembros del ejército y usar más drones”, subrayó Kmet, quien señaló que cree que el presidente aún puede destituir a Sirski y reponer a Fédorov.

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La reacción del presidente ante la ola de críticas provocada por su inesperada decisión de destituir a Fédorov ha sido "inadecuada" hasta el momento, declaró a EFE Yeva Galagan, de 27 años, mientras que los manifestantes instaron a las autoridades a "escucharlos".

Para Galagan, cuya madre se unió al ejército al comienzo de la invasión rusa hace casi 4 años y medio, la destitución de Fédorov representa un duro golpe para las esperanzas de reformas en el Ejército.

A pesar de su asociación con exitosos ataques de largo alcance contra Rusia, la capacidad de Jmara como gestor de defensa sigue siendo una incógnita.

Aunque Jmara demuestre ser un administrador capaz, se perderá un tiempo precioso en un momento vital para la defensa de Ucrania, declaró Sofia Onishchenko, una residente desplazada de una aldea en la región de Jarkov destruida por los ataques rusos.

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“Me temo que esto provocará que otras ciudades sufran la misma suerte”, señaló, expresando su crítica a que “los ministros cambien con más frecuencia que los soldados en las trincheras”.

Según los analistas, la crisis actual se percibe en el extranjero como un asunto interno que debe resolver el presidente, a diferencia de las manifestaciones de julio de 2025 contra las medidas adoptadas contra los organismos anticorrupción, que provocaron la presión de la Unión Europea (UE).

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Si bien el futuro de Fédorov sigue siendo incierto, Sergí Bezkrestnov, exasesor de Fédorov en materia de drones, ha aceptado la invitación de Zelenski para convertirse en asesor presidencial en un intento por contener la crisis.

La situación en el ejército también fue tema de conversación entre Zelenski y varios altos mandos militares el viernes y el sábado.

Algunos oficiales ya han expresado abiertamente su preocupación, destacando que Sirski se apoya en la lealtad personal y el “control manual” en vez de fomentar la iniciativa y un enfoque sistémico.

“Las Fuerzas Armadas necesitan cambios urgentes; de lo contrario, podríamos ser derrotados”, declaró el subcomandante del XI Cuerpo, el general Sergi Sobko.

Según diputados que dialogaron con Zelenski sobre el tema, el presidente está considerando destituir a Sirski. Sin embargo, también existe preocupación por el posible impacto en la delicada situación en el frente, donde Ucrania enfrenta una presión constante por parte de Rusia.

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"Rusia se está preparando para movilizar a 500.000 personas en otoño», señaló el sábado el coronel Andrí Kovalenko, del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

"Todos necesitaremos unidad y eficacia", subrayó. EFE

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