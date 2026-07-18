Huelva se convierte este domingo en una "gran fan zone" para apoyar a 'La Roja' en la final del mundial

La Selección Española afronta este domingo su segunda final de un mundial de fútbol, por ello, numerosos ayuntamientos de la provincia, entre ellos, el de la capital, instalarán pantallas gigantes y habilitarán "fan zone" para apoyar a 'La Roja' ante su posible victoria frente a Argentina y consiga su segunda estrella.

HUELVA Y ÁREA METROPOLITANA

La capital transformará las carpas de la avenida de Andalucía en "una gran fan zone" desde las 17,30 horas con una barra y animación que culminará con el partido a las 21,00 horas que se podrá seguir en una pantalla gigante. Además,

PUBLICIDAD

Por otro lado, San Juan del Puerto instalará pantalla en la Plaza de España, aunque comenzará la fiesta de la final a las 19,30 horas con animación musical. Mientras que Aljaraque vivirá la final desde las 20,00 horas en la Caseta Municipal con DJ y servicio de barra para presenciar esta histórica cita con otra pantalla gigante.

Además, Trigueros vive este fin de semana las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen, pero ello no es óbice para apoyar a 'La Roja', por ello, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante para seguir en directo la gran final del mundial, con animación y el mejor ambiente para animar a la selección.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Gibraleón repetirá el escenario de la semifinal contra Francia, en la plaza 28F, e instalará una pantalla led de cinco por ocho metros y contará, a partir de las 19,00 horas, con la animación de los Deejays Juanje Paredes y Darío González para amenizar la previa y el postpartido. Además, la plaza de España Beas también acogerá una pantalla led gigante, desde las 19,00 horas, con la animación musical de DJ Pibe.

COSTA

En la comarca de la Costa, Punta Umbría ubicará una pantalla gigante en la plaza de la Constitución, pero ha organizado una "gran fan zone", a partir de las 18,00 horas, con música, barras y animación para ir calentando el ambiente antes del comienzo del partido.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Cartaya instalará una pantalla gigante para seguir la gran final del Mundial en el Complejo Deportivo Municipal, donde la jornada comenzará a las 18,00 horas. Durante la tarde habrá pintacaras, cañón de espuma, animación con DJ y el mejor ambiente con la Charanga El Mosquito.

En Lepe, trasladan la celebración a La Antilla. Al igual que en la semifinal, se instalará nuevamente una pantalla gigante para vivir, a partir de las 20,00 horas en la Playa Central la segunda posible estrella de 'La Roja'

En Ayamonte, el lugar elegido para una pantalla de seis por cuatro metros es la plaza de España, pero la fiesta del fútbol comenzará a las 18,30 horas con animación, música en directo y servicio de barra. Además, en Canela, coincidiendo con las fiestas del lugar, también se colocará otra pantalla y habrá mucho ambiente futbolero.

PUBLICIDAD

CONDADO

La fiesta de la final del mundial comenzará en Palos de la Frontera a partir de las 20,00 horas, en la plaza de España, donde a la pantalla gigante le acompañará una barra, speaker que animará la tarde y pintacaras para que lucir los colores de España.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el Ayuntamiento de Moguer instalará sendas pantallas en la plaza del Cabildo y en el entorno de la mancomunidad de Mazagón, mientras que Bonares vivirá la gran final en la plaza de España.

Por otra parte, Rociana del Condado comenzará la fiesta del fútbol a las 19,00 horas, ya que antes de ver el partido Dj Cotezza animará el ambiente. En Lucena del Puerto, el lugar para la pantalla es el Polideportivo Municipal, a partir de las 20,00 horas; en Hinojos la fiesta de la Selección será en la Casa de la Cultura Juan Romero de la Rosa; en Paterna del Campo, en la plaza de España; en Manzanilla, en la plaza de Andalucía; y en Bollullos Par del Condado en el Pórtico Municipal.

PUBLICIDAD

Por su parte, Almonte vivirá la final en sus tres núcleos con pantallas en el polideportivo almonteño y en la plaza del Comercio de El Rocío. Además, en Matalascañas, en colaboración con Doñana Music Experience, se ha organizado una fiesta a las 19,00 horas con el espectáculo de La Flamenca para vivir el partido a las 21,00 horas.

La Palma del Condado también se suma a la fiesta, porque desde las 19,30 horas, se ha convocado a los vecinos en la plaza de España, para "ir calentando motores", y si la Selección gana el Mundial, la celebración continuará con un "fiestón" a cargo de DJ Chemi Bro Linemusic.

PUBLICIDAD

ANDÉVALO Y CUENCA MINERA

Valverde del Camino ha convocado a sus vecinos a las 20,00 horas, en la plaza Ferrocarril del Buitrón, en la que se ubicará una pantalla gigante y un dj animará la tarde-noche. Además, la 'Cuna del Fútbol', Minas de Riotinto, tampoco ha querido perderse una tarde noche que puede ser histórica, por ello, se instalará una pantalla gigante en el Paseo del Chocolate, desde las 21 horas.

PUBLICIDAD

En San Bartolomé de la Torre, la tarde futbolera comienza a las 20,00 horas, en la Carpa de Madera, mientras que en Villanueva de los Castillejos, a las 19,30 horas se abrirá las puertas del Salón Municipal Ernesto Feria Jaldón con música, animación y muchas sorpresas para que el ambiente empiece mucho antes del pitido inicial. San Silvestre también vivirá una noche a lo grande con una pantalla en un lugar elegido por los propios vecinos.

Rosal de la Frontera la pantalla se ubicará en la plaza de España del municipio con música de un dj. También Villablanca vivirá la jornada con una pantalla en la plaza del Molino, coincidiendo con las fiestas del Mercado, a partir de las 20,00 horas; en El Cerro de Andévalo, en la plaza de España, a partir de las 20,00 horas; en Santa Bárbara de Casa, en La Resolana, y en Puebla de Guzmán, en el Paseo de la Cebadilla, a partir de las 20,00 horas en la que se habilitará también una 'Fan Zone'.

SIERRA

En la sierra también son varios los municipios que instalarán pantallas gigantes, como en Aroche, concretamente en la Plaza, donde a las 20,00 horas habrá actuaciones y animación. Aracena también vivirá la final, pero al coincidir con la tradicional Velá de Santa Lucía, el Ayuntamiento de Aracena ha optado por este espacio para instalar la pantalla. También está previsto que, como colofón a esta gran fiesta del fútbol y en reconocimiento a la Selección, se ilumine el castillo con los colores de la bandera de España.

Por otra parte, en Higuera de la Sierra, la afición se desplazará al parque del Charcón, con una pantalla gigante, animación y una barra para animar el ambiente previo. En Cortegana se instalará en la plaza de la Constitución.

Por otro lado, Alájar comenzará la fiesta de la Selección a las 19,00 horas, en la plaza de España con un cañón de espuma, una colchoneta hinchable y Dj Pupi. Mientras que en Corteconcepción la fiesta se traslada a la plaza del Ayuntamiento, desde las 20,30 horas, con la animación de DJ Chocoeventos. Además, Los Marines disfrutarán del partido en la Plaza Carlos III; en Santa Ana la Real será en la plaza de España; en Fuenteheridos, desde las 20,00 horas, en el Teleclub; y en Almonaster la Real será en la plaza de España.

También en Santa Olalla de Cala, la fiesta comenzará a las 19,30 horas con una fan zone con pantalla gigante, sangría española gratuita, música, animación, sorpresas y regalos.