Emiratos pide un "cese inmediato de la escalada" tras los ataques de EEUU e Irán

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha hecho este sábado un llamamiento al "cese inmediato de la escalada" bélica tras los ataques de Estados Unidos e Irán de los últimos días, que parecen dinamitar cualquier proceso de negociación.

Así, ha pedido "que no se den pasos que puedan agravar las tensiones y la inestabilidad en la región" y "la máxima contención para evitar graves repercusiones y que la región caiga a nuevos niveles de violencia e inestabilidad", según recoge la agencia de noticias oficial emiratí, WAM.

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Emiratos aboga por el fin de "todas las hostilidades" y el "regreso a la mesa de negociación" para lograr una navegación "libre, segura y continua" a través del estartégico estrecho de Ormuz por ser "vital" para la economía global.

El comunicado censura además los ataques contra infraestructura civil tales como escuelas, universidades, hospitales, plantas de desalinización, la red eléctrica, el transporte y las zonas residenciales por ser una "grave y flagrante violación de los principios del derecho internacional" que "no se pueden aceptar ni justificar bajo ninguna circunstancia".

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En la última semana se han reanudado las hostilidades entre Estados Unidos e Irán a pesar del alto el fuego pactado en el conocido como Memorándum de Islamabad, un acuerdo margo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio.