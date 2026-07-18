Detenido tras intentar asesinar a su hermano en Montserrat y atrincherarse en una vivienda

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 50 años acusado de un homicidio en grado de tentativa tras asesinar a su hermano y atrincherarse en una vivienda de Montserrat (Valencia) con diversas armas blancas.

La actuación ha tenido su origen tras recibir un aviso la Central Operativa de Servicios de los familiares de la víctima en el que se informaba de que un hombre que había apuñalado de gravedad a su hermano se había atrincherado armado en su vivienda, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

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Además, la situación revestía una "alta peligrosidad" por los antecedentes del detenido y la "extrema violencia" de los mismos. Por ello, diversas patrullas de la Guardia Civil han acudido al lugar, junto a la Policía Local de Montserrat, y han realizado un cerco de la vivienda con el fin de proceder a la detención del autor.

El dispositivo se ha alargado durante varias horas y, tras la necesidad de hacer uso de las medidas de compulsión "mínimas" necesarias y arrebatarle el arma, los agentes han conseguido reducir al autor y proceder a su detención.

Se trata de un hombre de 50 años a quien se le atribuye un delito homicidio en grado de tentativa. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alberic con la colaboración de la Policía Local de Montserrat y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.

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