Darderi frena la reacción de Vallejo, iguala a Zverev y repite final en Bastad

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El italiano Luciano Darderi se impuso en tres sets al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, por 6-4, 6-7 (11) y 6-3, igualó al alemán Alexander Zverev como el jugador con más partidos ganados en tierra esta temporada y accedió a la final del torneo de Bastad.

El transalpino, segundo cabeza de serie, tardó dos horas y 57 minutos en tumbar a Vallejo, que mantuvo el tipo hasta el final y llevó al límite al vencedor. De hecho, el sudamericano salvó tres puntos de partido en el segundo parcial y forzó la tercera manga.

PUBLICIDAD

Darderi, vigente campeón, erigido en el primer jugador que enlaza dos finales consecutivas en este torneo de categoría 250 desde el local Robin Soderling en 2010 y 2011, alcanzó su tercera final de la temporada tras la de Buenos Aires que perdió y la de Santiago, que ganó.

La de Buenos Aires, de hecho, es la única final que ha perdido en su carrera. De las seis que ha disputado, ha ganado cinco, todas en arcilla: Córdoba en 2024, Marrakech, Bastad y Umag en 2025 y Santiago en este 2026.

PUBLICIDAD

Darderi jugará la séptima final de su carrera contra el ganador del choque entre el ruso Andrey Rublev y el chileno Alejandro Tabilo.