Cepeda no acudirá a la investidura de De la Espriella y anuncia acciones pacíficas para el 7 de agosto

El ex candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, integrante de Pacto Histórico, ha confirmado este viernes que no asistirá a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, al considerar que no reúne las condiciones de legitimidad necesarias para ejercer el cargo y ha anunciado que emprenderá "acciones pacíficas".

"Anuncio que no asistiré al acto de posesión de Abelardo De La Espriella, sea donde sea, y que, oportunamente, le anunciaré a la opinión pública qué tipo de acciones pacíficas desarrollaré el día 7 de agosto", ha asegurado el parlamentario, quien ha opinado que el futuro Gobierno supone una amenaza para la soberanía nacional y ha mantenido su llamamiento a la desobediencia civil.

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Cepeda ha insistido en que su decisión no guarda relación con el lugar en el que se celebre la investidura, después de que se especulara con la posibilidad de que el acto tuviera lugar en una instalación militar.

"Respeto mucho las fuerzas militares y se hacen muchos actos del presidente en las guarniciones militares. Para mi ese no es el problema", ha afirmado, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Así las cosas, el senador ha remarcado que su ausencia responde exclusivamente a su rechazo a la legitimidad del presidente electo. "El problema radica en el que el señor Abelardo de la Espriella tiene condiciones de ilegitimidad como las que he estado denunciando, que me obligan a no asistir a su posesión porque no lo reconozco como presidente legítimo. Ese es el problema", declaró.

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Cepeda ha defendido además que su postura forma parte de un ejercicio democrático de la oposición y ha garantizado que cualquier iniciativa que impulse con motivo de la investidura se desarrollará dentro del marco legal.

"Yo soy una persona totalmente transparente. Yo soy una persona que no tiene planes ocultos, cálculos (...) Todo lo que yo haga en mi condición de líder de la oposición será dentro de la democracia, la constitución y la ley. Ahora, sí, puede ser que desobedezca acciones, órdenes e instrucciones y el señor de la Espriella asumirá las consecuencias que eso obviamente implica", ha sentenciado.

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