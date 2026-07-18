Agencias

Aumentan a 26 muertos, entre ellos 21 niños, las víctimas por el siniestro del autobús en Uganda

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Al menos 21 niños y cinco educadores han muerto este pasado viernes a causa de un accidente de un autobús escolar en el distrito de Kapchorwa, situado en el este de Uganda, según han confirmado las autoridades en su último balance, sin que por ahora hayan trascendido las causas del siniestro.

Asimismo, han resaltado que 19 de los heridos se encuentran en estado crítico, mientras que hay decenas de heridos de diversa consideración, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando en las próximas horas, tal y como ha recogido el diario ugandés 'The Observer'.

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Las víctimas eran estudiantes de la escuela Rey David de Ndejje que regresaban de un viaje de estudios cuando el autobús chocó en una colina en Chekwatit, supuestamente tras un fallo técnico.

El comisionado de distrito de Kapchorwa, Stanley Bayole, ha destacado la "abrumadora" respuesta de los residentes tras el accidente. "La gente trajo ropa de cama, ofreció transporte y se unió a las labores de rescate sin dudarlo. Esto es una clara muestra de humanidad y solidaridad en un momento tan difícil", ha subrayado.

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