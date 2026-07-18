El ex del Olympique Aubameyang llega a España para sumarse al Deportivo por dos temporadas

A Coruña (España), 18 jul (EFE).- El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, exfutbolista del Olympique de Marsella, llegó este sábado a A Coruña (noroeste de España), donde jugará las dos próximas temporadas en el RC Deportivo en su retorno a LaLiga EA Sports (Primera División española) tras pasar por el Barcelona en la temporada 2021-2022.

El vuelo del exfutbolista, procedente de Madrid, aterrizó un poco antes de las 12.00 horas (10.00 GMT) en el aeropuerto de Alvedro, donde, muy sonriente, posó para los medios gráficos con una bufanda del Deportivo.

Posteriormente, firmó autógrafos y se fotografió con los aficionados deportivistas que se encontraban en la terminal, antes de marcharse, acompañado por personal del club.

Aubameyang jugará hasta 2028 en el Dépor, al que llega procedente del Olympique de Marsella, con el que la pasada temporada disputó la Liga de Campeones.

Es la sexta incorporación del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo para afrontar, ocho años después, el regreso a Primera División, tras ascender desde LaLiga Hypermotion (Segunda) al término de la pasada. El internacional gabonés compartirá posición con el joven Bil Nsongo y el neerlandés Zakaria Eddahchouri, a la espera de más refuerzos.

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El nuevo atacante deportivista vivirá su segunda etapa en el fútbol español, donde en el curso 2021-2022 firmó 13 goles en los 24 partidos que disputó con la camiseta del FC Barcelona.

“Aubameyang aterriza en Riazor después de desarrollar una brillante trayectoria en algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo”, destaca el club coruñés, que recuerda su paso por el Borussia Dortmund, donde sumó 141 goles en 213 partidos.

Además, defendió la camiseta del Arsenal FC, con el que disputó 163 encuentros y marcó 92 goles, Chelsea, Mónaco, Lille y AS Saint-Étienne. La pasada temporada, con el Olympique de Marsella, disputó 40 partidos entre Ligue 1, Copa y Liga de Campeones, en los que marcó 14 goles. EFE

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