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Policía Nacional y Guardia Civil despliegan un dispositivo ante la final del Mundial y las posibles celebraciones

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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizarán la seguridad en las principales ciudades de la Comunitat Valenciana durante las retransmisiones públicas y celebraciones de la final del Mundial de Fútbol que enfrenta este domingo a España y Argentina.

Se trata, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y recoge la Delegación en un comunicado, de un "importante despliegue que favorecerá la normalidad" en las horas previas y posteriores al partido.

En el caso del ámbito competencial de la Policía Nacional, a los agentes que habitualmente desarrollan su trabajo en las capitales de provincia de la Comunitat Valenciana se sumarán efectivos de la Unidad de Intervención y de Prevención y Reacción que actuarán en las áreas donde se espera una mayor concentración ciudadana. A los agentes policiales se añadirán efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para controlar los accesos a las principales ciudades.

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En el caso concreto de València, la Unidad de Intervención Policial (UIP) se desplegará "por toda la ciudad" antes y durante el partido y se concentrará en la plaza de Ayuntamiento, una vez finalizado.

A la UIP se sumará la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y varios equipos de reserva y apoyo para cubrir cualquier demanda de la ciudad y de las localidades cercanas junto a el servicio ordinario y de incidencias de las Brigadas y de los Distritos.

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En Alicante se reforzará las distintas zonas de la ciudad con el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de intervención Policial (UIP). Todas ellas se complementarán con el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y miembros de la Brigada de Policía Judicial para la atención de la comisión de delitos como consecuencia de las posibles aglomeraciones.

Y en Castelló de la Plana se desplegará en la ciudad Unidades de Seguridad Ciudadana (UPR-GOR) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) junto servicio de Policía Judicial.

En este contexto, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha subrayado "la importancia del civismo y la responsabilidad de todos y todas para evitar incidentes que puedan empañar las celebraciones".

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