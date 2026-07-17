Mueren ocho miembros de un grupo armado kurdo en un ataque con misiles contra la región del Kurdistán iraquí

Al menos ocho miembros de un grupo armado kurdo han muerto este viernes a causa de un ataque con misiles contra una de sus bases en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, sin que por ahora haya reivindicación del bombardeo, en medio del cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Un comandante de Komala-Facción Reformista ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión kurda Rudaw que una base en Zirgwez "ha sido alcanzada por seis misiles", antes de alertar de que "se espera que la cifra de muertos aumente, ya que la base sigue ardiendo y el balance de víctimas no está claro".

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Por su parte, la Dirección General Antiterrorista de la región semiautónoma iraquí ha indicado en un breve mensaje publicado a través de redes sociales que durante las últimas horas las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos han derribado ocho drones en Erbil, sin informaciones sobre víctimas o daños.

Irán, que no se ha pronunciado sobre lo sucedido, ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

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