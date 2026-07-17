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Los países UE dan luz verde a 540 millones de ayuda a los agricultores para fertilizantes

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Bruselas, 17 jul (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) dieron luz verde este viernes al desembolso de 540 millones de euros propuestos por la Comisión Europea en ayudas a agricultores para hacer frente a la crisis de los fertilizantes a raíz de la guerra en Oriente Medio.

El pasado mes de junio el Ejecutivo comunitario presentó la propuesta con vistas a asegurar la compra de esos productos para la próxima temporada de siembra.

El paquete de apoyo financiero otorga 50.174.300 euros a España, que resulta uno de los países más beneficiados por estos fondos tras Francia, Polonia y Alemania.

"Los Estados miembros utilizarán los importes asignados para compensar a los agricultores más afectados por las pérdidas económicas derivadas del aumento de los costes de los fertilizantes y la energía en las explotaciones, prestando especial atención a los sectores y productos más afectados", según informó la Comisión Europea en un comunicado.

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Asimismo, estipula que las ayudas deberán concederse sobre "criterios objetivos y no discriminatorios" que no den lugar a distorsiones del mercado o de la competencia "ni a una compensación excesiva".

Los países europeos podrán complementar esta ayuda en hasta un 200 % con fondos nacionales, y los fondos deberán llegar a los agricultores antes del 28 de febrero de 2027. EFE

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