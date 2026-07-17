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Los campings españoles se preparan para seguir la final del Mundial con pantallas gigantes y proyectores, según la FEEC

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Numerosos campings españoles instalarán pantallas gigantes y proyectores para seguir la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina este domingo, además de habilitar espacios comunes para los aficionados, según ha afirmado la Federación Española de Campings (FEEC).

"La final del Mundial es un acontecimiento que muchos de nuestros clientes no quieren perderse. Queremos que puedan disfrutarla sin renunciar a sus vacaciones y que los campings sean también un lugar para vivir este tipo de momentos en comunidad", ha señalado su presidenta, Ana Beriain.

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La final llega, además, en plena temporada alta para el sector, con un mes de julio en el que los campings esperan registrar una ocupación media cercana al 90% y las reservas anticipadas crecieron un 10% frente al año anterior.

Si España consigue el título, muchos establecimientos esperan que la celebración se traslade también a las zonas comunes de los campings.

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