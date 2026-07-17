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La camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial 58' se vende por 4,9 millones de dólares

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La camiseta de Pelé de la final del Mundial de 1958 se ha vendido este jueves por 4,9 millones de dólares en una subasta celebrada en Nueva York, la prenda, con el número 10, que lució el entonces joven de 17 años durante la victoria de Brasil por 5-2 sobre Suecia, en la que se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en una final del Mundial, un récord que aún se mantiene.

La casa de subastas Sotheby's señaló que esta venta convierte a la camiseta de Pelé en la segunda más valiosa de la historia del fútbol, solo por detrás de la de Diego Armando Maradona de 1986, que llevó contra Inglaterra cuando marcó su famoso gol de la 'Mano de Dios', que se vendió en 2022 por 9,3 millones de dólares.

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