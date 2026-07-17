La AEDV conciencia sobre la importancia de la protección solar a través de una campaña ligada al Mundial de fútbol

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha dispuesto la campaña 'Este verano, métele un gol al cáncer de piel', iniciativa con la que busca concienciar sobre la importancia de la protección solar aprovechando el desarrollo del Mundial de fútbol y la próxima celebración de su final.

"Los grandes deportistas no solo inspiran por lo que consiguen sobre el terreno de juego", sino que "también tienen la capacidad de normalizar hábitos saludables", ha indicado la vicepresidenta de Comunicación de esta sociedad científica, la doctora Almudena Nuño, quien ha añadido que "la protección solar debería entenderse como un elemento más del cuidado del deportista".

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En este sentido, y debido también a la gran afluencia a las playas y piscinas, la AEDV ha dispuesto esta acción. A través de la misma, se expone que el sol forma parte de una vida saludable, pero también lo hace aprender a exponerse de forma inteligente, por lo que es importante entrenar hábitos que protejan la piel a corto y largo plazo.

Uno de los aspectos que aborda esta campaña es el de la vitamina D, que sirve como justificación para las largas exposiciones solares. Ante ello, se indica que la evidencia científica demuestra que no es necesario pasar horas al sol para sintetizarla, como ha asegurado la directora de la Fundación de esta organización, la doctora Yolanda Gilaberte, quien ha manifestado que el tiempo de exposición para producir vitamina D "es variable" y depende de dónde se viva, la estación del año, la hora del día, el color de la piel y la edad, entre otros factores.

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En verano, "bastan con exposiciones de pocos minutos en actividades cotidianas para conseguirla", ha concretado, mientras que la presidenta de la AEDV, la doctora Isabel Belinchón, se ha centrado en la fotoprotección al reclamar que esta "forme parte de la cultura deportiva igual que la hidratación, el calentamiento o el descanso". Con ello, se ayudaría "a prevenir miles de casos de cáncer de piel en las próximas décadas, al igual que a tener una piel más sana y menos envejecida", ha explicado.

EXPONERSE AL SOL DE FORMA INTELIGENTE

De cualquier forma, a través de esta iniciativa se insiste en que el sol desempeña un papel importante en la regulación del ritmo circadiano, el estado de ánimo y el bienestar general, por lo que no se debe evitar, "sino aprender a disfrutar de él de forma inteligente". Precisamente en esta línea, la Fundación de esta entidad dispone de la aplicación gratuita 'UV-Derma', que permite conocer el índice ultravioleta en cada momento y ofrece recomendaciones personalizadas según el fototipo para aprovechar los beneficios del sol minimizando el riesgo de quemadura y de daño cutáneo.

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Así, se exponen cinco hábitos en relación con una exposición adecuada al sol vinculada al deporte, que son entrenar o hacer ejercicio preferentemente fuera de las horas centrales del día; buscar sombra durante descansos y tiempos muertos; utilizar ropa, gorra y gafas con protección solar cuando el deporte lo permita; aplicar un fotoprotector de amplio espectro 'SPF 50+', resistente al agua y al sudor, reaplicándolo cada dos horas o tras sudar intensamente; y mantener una buena hidratación antes, durante y después del ejercicio.