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Jude Bellingham ya mira al futuro con Inglaterra: "Juntos podemos lograr grandes cosas"

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El futbolista internacional inglés Jude Bellingham ha señalado que trabajando "juntos" y apoyándose mutuamente pueden "lograr grandes cosas" en el futuro con la selección nacional, a pesar de su reciente derrota (1-2) contra la selección de Argentina en la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Me costaba mucho encontrar las palabras adecuadas para ayer y las últimas semanas, pero esto resume a la perfección lo que dijo nuestro conductor en Kansas", aludió Bellingham a una carta de apoyo y que este viernes publicó desde su cuenta oficial en Instagram.

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"Gracias por el increíble apoyo desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a América y apoyarnos. No dejéis que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas... ¡Y lo lograremos! ¡Los queremos!", concluyó el mensaje del jugador madridista.

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