Guatemala registra 42 réplicas y 58 emergencias tras terremoto de magnitud 7,4

Ciudad de Guatemala, 17 jul (EFE).- Las autoridades de protección civil de Guatemala informaron este viernes de al menos 58 emergencias y 42 réplicas tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en México, muy cerca de la frontera con Guatemala, que sacudió la mañana de este viernes las costas del océano Pacífico.

En conferencia de prensa, el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó que el movimiento telúrico fue provocado por un proceso de subducción (una placa tectónica se hunde por debajo de otra) entre las placas de Cocos y del Caribe.

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Asimismo, informó que el fenómeno generó una alerta de tsunami preventiva con variaciones en el oleaje de hasta 34 centímetros en el litoral de San Marcos (Pacífico) y la costa sur.

La secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) Claudinne Ogaldes confirmó la activación del Plan Nacional de Respuesta y mantiene la alerta institucional anaranjada ante las incidencias reportadas.

Aunque no se reportaron víctimas mortales, Guatemala registró una persona hospitalizada, 11 evacuados, tres carreteras con derrumbes, daños estructurales en 14 escuelas y 12 edificios públicos por agrietamientos.

Por su parte, el instituto sismológico explicó que antes del evento principal de las 8:48 hora local (14:48 GMT) se captó un temblor previo a las 7:20 horas de magnitud 5, también sentido en Guatemala.

"El sistema está en alerta 24 horas del día atendiendo cualquier reporte. Yo le solicito a la población que en primer lugar mantenga la calma y evite propagar rumores que generen pánico", subrayó Ogaldes. EFE

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