Agencias

Fráncfort cae un 0,34 % por la caída de las tecnológicas

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Fráncfort (Alemania), 17 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 0,34 %, arrastrada por la ola de ventas de acciones de las tecnológicas debido a recogidas de beneficios generalizadas en este sector en Asia, Europa y EEUU, así como a la violencia en Oriente Medio y al precio del petróleo.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cayó un 0,34 % al cierre, hasta 24.830,98 puntos, y acumula esta semana una pérdida del 1 %.

Se reducen las esperanzas de que el conflicto bélico en Irán terminará pronto y aumentan las expectativas de que subirán los tipos de interés.

Aumenta el temor de los inversores a que la corrección de acciones tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial y los semiconductores se traspase a otros títulos.

El fabricante de semiconductores Infineon perdió un 1,6 %, hasta 63,66 euros, la constructora Hochtief, controlada por ACS, cayó un 2,2 %, hasta 455,60 euros, y Siemens Energy, matriz de Gamesa, lo hizo un 0,7 %, hasta 147,66 euros.

Commerzbank bajó un 3,1 %, hasta 36,85 euros, y Deutsche Bank cedió un 2,7 %, hasta 30,84 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 2,1 %, hasta 984,20 euros, y la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom ganó un 1,6 %, hasta 27,11 euros. EFE

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