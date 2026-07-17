El Nikkei cae un 3,5 % a la apertura por la bajada de las tecnológicas

Tokio, 17 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía un 3,5 % en la apertura de la sesión de este viernes, lastrado por la caída de las tecnológicas y las empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado tokiota, caía 2.339,92 puntos, hasta los 64.495,62 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía por su parte un 1,52 %, o 61,08 puntos, hasta las 3.967,71 unidades. EFE