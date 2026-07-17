El Museo del Prado y el Malba calientan la final del Mundial con un duelo cultural

Redacción Internacional, 17 jul (EFE).- El Museo del Prado, en Madrid, y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), han decidido contribuir a la expectación por el enfrentamiento de la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina con un divertido duelo cultural.

La Pinacoteca española se ha sumado al entusiasmo colectivo por la Selección española de fútbol en su Instagram y ha tirado de sus fondos para ilustrar con arte las grandes virtudes que adornan a los futbolistas.

Mientras que el Malba contestó la ocurrencia del Prado con otras diez obras que justifican en diez palabras por qué el combinado albiceleste ha llegado a la final del Mundial 2026, que se celebrará este domingo en Nueva Jersey (Estados Unidos).

PUBLICIDAD

Tintoretto, Murillo, El Greco y otros grandes de la historia de la pintura o la escultura sirven para representar diez palabras que demuestra "por qué España está en la final del Mundial de fútbol 2026", según señaló el Prado en un mensaje en Instagram.

Así, el rostro sereno de 'El caballero de la mano en el pecho', de El Greco, ilustra la prudencia; el orgulloso 'Carlos V en la batalla de Mülhberg', de Tiziano, la estrategia; 'La nevada', de Goya, la superación, o 'Prometeo trayendo el fuego', de Jan Cossiers, la lucha.

PUBLICIDAD

'El lavatorio', de Tintoretto, personifica la humildad; el 'San Juan Bautista niño', de Murillo, la ilusión; ; el 'Sísifo', de Tiziano, el esfuerzo; la escultura de 'Orestes y Pílades', de la Escuela de Pasiteles, la camaradería, y dos obras de Rubens, 'Las tres gracias' y 'Vulcano forjando los rayos de Júpiter', la armonía y la motivación, respectivamente.

Mientras que el Malba ha elegido, como corresponde a su colección, obras de arte contemporáneo para explicar por qué Argentina ha llegado a la final. Y se ha permitido añadir una fotografía sin autor para la principal de las diez razones: Messi.

PUBLICIDAD

La escultura 'Exclusión', de Pablo Suárez, que representa a un hombre colgado del estribo de un tren, es la primera de las obras elegidas por el Malba, para personificar el aguante. Y el cuadro 'Tiempos de guerra', del mismo autor, la memoria.

'Una drola', pintura de Xul Solar, sirve para representar la mística; 'La DJ', de Fernando Laguna, el corazón; la fotografía 'Asado en Mendiolaza', de Marcos López, la amistad; 'Manifestación', de Antonio Berni, el pueblo; 'Ella y yo', de Liliana Maresca, el coraje; 'La canción del pueblo', de Emilio Pettoruti, el ritmo, y 'Sin título', de Jorge de la Vega, la locura.

PUBLICIDAD

Es decir, que para el Prado, lo que ha hecho finalista a la selección española es la prudencia, la estrategia, la superación, la lucha, la humildad, la ilusión, el esfuerzo, la camaradería, la armonía y la motivación.

Y para el Malba, lo que ha hecho destacar a Argentina es el aguante, la memoria, la mística, el corazón, la amistad, el pueblo, el coraje, el ritmo, la locura y, por supuesto, Messi. EFE